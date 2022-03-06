Відповідну інформацію політик написав у твітері ввечері 6 березня. Це трапилось на 11 день війни, яку Росія почала проти України.

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Подоляк звернувся до НАТО

Наші "правильні" західні партнери. Поки ви думаєте, російські солдати намагаються знищити всі наші аеропорти. Щоб у нас не було літаків. Щоб ми не змогли самі закрити небо,

– заявив Подоляк.

Додав: "А потім бомбити мирні міста та вбивати мирних жителів. Ви дійсно бажаєте дивитися його по телевізору?".

Цю заяву політик зробив після рішення НАТО не залучати свої сили у війні в Україні ані на землі, ані на небі. Згодом, 6 березня, у Альянсі заявили, що Вашингтон дав "зелене світло" країнам НАТО на передання винищувачів Україні.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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