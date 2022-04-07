Пока идет война, восстанавливать все нет смысла, снова разрушат, – Шмыгаль об инфраструктуре

Российская армия наносит удар по инфраструктуре Украины. Каждый день убытки Украины только растут. И пока идет война, восстанавливать все нет смысла. Лишь то, что крайне необходимо.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас трудно вычислить потери, которые понесла Украина из-за военной агрессии России.

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"Прямые потери по состоянию на первую декаду марта – и по подсчетам Киевской школы экономики, и по подсчетам Министерства экономики – составили более 560 миллиардов долларов. А если учитывать потери ВВП в долгосрочной перспективе от того, что разрушены производственные мощности, разрушена инфраструктура, то сумма потерь значительно превышает 1 триллион долларов. Это то, что потеряет из-за войны наша страна", – заявил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что только после окончания войны можно будет говорить об экономическом и инфраструктурном восстановлении Украины.

Пока идет война, восстанавливать все нет смысла, потому что снова разрушают. Это длительный процесс. Во время войны мы прибегнем к быстрым решениям: если, к примеру, речь идет о мостах, то это понтоны, если инфраструктура – временные меры по ее поддержке,

– рассказал Шмыгаль.

Правда, восстановление инфраструктуры потребует значительных средств. Будет несколько источников финансирования этих проектов. Первое это собственные резервы Украины. Второе – это конфискация активов страны-агрессора на территории всех цивилизованных стран.

"Мы уже работаем с теми странами, с компаниями, чтобы Украина начала получать эти деньги как можно скорее", – заявил Денис Шмыгаль.

Еще один источник – это поддержка финансовых организаций и наших международных партнеров. А четвертое – благотворительные взносы международных корпораций и людей.

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