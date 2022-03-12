Соответствующую информацию журналистам рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.
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Во время "зеленого коридора" орки цинично обокрали станцию скорой
12 марта пока из Тростянца эвакуировалось население, военные России обокрали станцию неотложной скорой помощи,
– говорится в сообщении.
В частности Юрий Бова рассказал, что оккупанты украли:
- 5 автомобилей, в том числе – 3 скорой помощи;
- медикаменты;
- а также технику.
"Также совершили нападение на здания городского совета, полиции, дворца детей и юношества", – рассказал городской глава Тростянца.
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