Відповідну інформацію журналістам розповів мер Тростянця Юрій Бова.
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Під час "зеленого коридору" орки цинічно обікрали станцію швидкої
12 березня поки з Тростянця евакуйовувалося населення, військові Росії обікрали станцію невідкладної швидкої допомоги,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема Юрій Бова розповів, що окупанти вкрали:
- 5 автомобілів, зокрема – 3 швидкої допомоги;
- медикаменти;
- а також техніку.
"Також здійснили напад на будівлі міської ради, поліції, палацу дітей та юнацтва", – розповів міський голова Тростянця.
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