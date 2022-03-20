Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник министра МВД Вадим Денисенко. К примеру, последние 2 дня были не очень активными, если сравнивать с теми, когда бои велись на всех направлениях.

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Когда Путин будет готов к переговорам

Денисенко предположил, когда президент России Владимир Путин выйдет на переговоры. При этом речь идет о реальном диалоге.

Путин хочет вести переговоры тогда, когда захватят что-то серьезное. То есть когда сможет проводить переговоры с точки зрения силы и поднятия градуса, – отметил советник.

Денисенко напомнил, что все переговоры, на которые шел Путин, происходили после тяжелых потерь для Украины. В частности после Дебальцево, захваченных катеров и Иловайска.

"Поэтому, честно говоря, пока это переговоры о переговорах", – отметил советник.

К слову, Украина пытается закончить войну, которую развязала Россия, дипломатией. Вчера, 19 марта, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о переговорном процессе с российскими оккупантами.

Денисенко предположил, когда Путин "захочет разговаривать": смотрите видео