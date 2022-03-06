По его словам, нескольких вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на будущем военном трибунале.

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Пока кто-то боится закрывать небо над Украиной – наша армия делает свое дело и уничтожает врага,

– заявил министр обороны.

Он добавил, что наиболее боеспособные части врага получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен.

"В Николаеве отброшен. Одесса – наш стратегический резерв. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже", – сказал Резников.

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