За його словами, кількох ворожих пілотів взяли в полон – це важливі свідки на майбутньому військовому трибуналі.

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Поки хтось боїться закривати небо над Україною – наша армія робить свою справу та знищує ворога,

– заявив міністр оборони.

Він додав, що найбільш боєздатні частини ворога отримали по зубах: у Києві та Харкові ворог був зупинений.

"В Миколаєві відкинутий. Одеса – наш стратегічний резерв. Поповнення сил противника буде все більше ускладнюватись, якість поповнення буде ще гіршою", – сказав Резніков.

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