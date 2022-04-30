Первая причина – они перегруппировываются, а вторая – устали. Об этом советник главы ОП заявил в одном из интервью "Фейгину LIVE" 29 апреля.

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Остановилось наступление в районе Изюма. Они либо перегруппировываются, либо устали. Тактические действия есть, но они давить прекратили,

– рассказывает Арестович.

Также советник главы ОП отметил, что на севере Харьковщины ВСУ немного продвинулись вперед.

"Россия здесь умирает"

Арестович считает, что "Россия здесь умирает в буквальном смысле". В разговорах с родными солдаты рассказывают о потерях в 50 – 70% подразделений.

Российские оккупанты никому не верят и ничего не хотят. Единственное их желание – награбить и убежать домой.

Захватчики все чаще заявляют о том, что не понимают, для чего воюют.

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