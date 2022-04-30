Перша причина – вони перегруповуються, а друга – втомилися. Про це радник голови ОП заявив в одному з інтерв'ю "Фейгин LIVE" 29 квітня.

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Зупинився наступ в районі Ізюма. Вони або перегруповуються, або втомилися. Тактичні дії є, але вони тиснути припинили,

– розповідає Арестович.

Також радник глави ОП зазначив, що ЗСУ на півночі Харківщини ЗСУ трохи просунулись вперед.

"Росія тут помирає"

Арестович вважає, що "Росія тут помирає в буквальному сенсі". У розмовах з рідними солдати розповідають про втрати у 50 – 70% підрозділів.

Російські окупанти нікому не вірять і нічого не хочуть. Єдине їхнє бажання – награбувати та втекти додому.

Загарбники щораз частіше заявляють про те, що не розуміють для чого воюють.

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