Об этом президент сообщил во время своего видеообращения вечером 16 апреля, сообщает 24 канал.
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Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там, в Мариуполе,
– сказал Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что повлиять на это можно только двумя путями:
- либо партнеры немедленно дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты – это позволит снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его;
- либо переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.
Каждый день ищут решение
Президент подчеркнул, что не было еще ни одного дня с начала блокады, чтобы власть не искала решения. Военное или дипломатическое – какое угодно.
Чтобы спасти людей, но найти это решение очень сложно. Пока ни одного полностью реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса.
– объяснил политик.
"Хотя мы слышали намерения от тех, кто хотел помочь и кто действительно пользуется международным авторитетом, но ни один пока не реализовался", – указал он.
Зеленский не бросит Мариуполь
Владимир Зеленский заверил, что не оставит попыток спасти Мариуполь.
И каждый день либо я, либо Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный, либо другие военные, либо руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день,
– подытожил глава государства.
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Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео