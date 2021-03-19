Российский бизнесмен и миллионер Евгений Чичваркин считает, что его страна болеет путинизмом. Из-за этого настоящей Родиной для него стала Украина.

Об этом он сказал в программе "Что это было?". Чичваркин отметил, что после Революции Достоинства был в Украине минимум 15 раз.

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"Украина – абсолютно мой кармический рехаб (реабилитация – 24 канал). Это как Родина, такая мягкая, нежная. Такая, какой должна быть", – сказал миллионер.

Моя Родина сейчас болеет путинизмом, и я жду, когда эта болезнь закончится, или же мои биологические часы,

– подчеркнул Чичваркин.

Сейчас он временно находится в Лондоне – проживает там и работает. Чичваркин заверил, что этот город для него является комфортным.

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