Пока моя страна болеет путинизмом, Украина стала Родиной, – российский миллионер Чичваркин
Российский бизнесмен и миллионер Евгений Чичваркин считает, что его страна болеет путинизмом. Из-за этого настоящей Родиной для него стала Украина.
Источник:24 канал
Об этом он сказал в программе "Что это было?". Чичваркин отметил, что после Революции Достоинства был в Украине минимум 15 раз.
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"Украина – абсолютно мой кармический рехаб (реабилитация – 24 канал). Это как Родина, такая мягкая, нежная. Такая, какой должна быть", – сказал миллионер.
Моя Родина сейчас болеет путинизмом, и я жду, когда эта болезнь закончится, или же мои биологические часы,
– подчеркнул Чичваркин.
Сейчас он временно находится в Лондоне – проживает там и работает. Чичваркин заверил, что этот город для него является комфортным.
Смотрите интервью с Евгением Чичваркиным в программе "Что это было?": видео
Что известно о Евгению Чичваркину: главное
- Это российский бизнесмен. Он является активным противником политики Владимира Путина. Из-за этого его преследуют российские власти.
- Чичваркин поддерживает оппозиционера Алексея Навального, которого хотели отравить. Он даже оплачивал ему часть лечения в клинике "Шарите".
- Он активно поддерживал Революцию Достоинства в Украине в 2014 году.
- Во время премьерства Арсения Яценюка в СМИ говорили, что Чичваркин может возглавить "Укрнафту". Однако этого не произошло.
- Миллионер заверил, что серьезно рассмотрит предложение возглавить ведомство тогда, когда ему это предложат.
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