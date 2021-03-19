Поки Росія хворіє на путінізм, Україна стала Батьківщиною, – російський мільйонер Чичваркін
Російський бізнесмен та мільйонер Євген Чичваркін вважає, що його країна хворіє на путінізм. Через це справжньою Батьківщиною для нього стала Україна.
Джерело:24 канал
Про це він сказав у програмі "Що це було?". Чичваркін зазначив, що після Революції Гідності був в Україні мінімум 15 разів.
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"Україна – абсолютно мій кармічний рехаб (реабілітація – 24 канал). Це як Батьківщина, така м'яка, ніжна. Така, якою повинна бути", – сказав мільйонер.
Моя Батьківщина зараз хворіє на путінізм і я чекаю, коли ця хвороба закінчиться або ж мій біологічний годинник,
– наголосив Чичваркін.
Зараз він тимчасово перебуває у Лондоні – проживає там та працює. Чичваркін запевнив, що це місто для нього є комфортним.
Дивіться інтерв'ю з Євгеном Чичваркіним у програмі "Що це було?": відео
Що відомо про Євгена Чичваркіна: головне
- Це російський бізнесмен. Він є активним противником політики Володимира Путіна. Через це його переслідує російська влада.
- Чичваркін підтримує опозиціонера Олексія Навального, якого хотіли отруїти. Він навіть оплачував йому частину лікування у клініці "Шаріте".
- Він активно підтримував Революцію Гідності в Україні у 2014 році.
- Під час прем'єрства Арсенія Яценюка у ЗМІ говорили, що Чичваркін може очолити "Укрнафту". Однак цього не сталося.
- Мільйонер запевнив, що серйозно розгляне пропозицію очолити відомство тоді, коли йому це запропонують.
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