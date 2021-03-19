Російський бізнесмен та мільйонер Євген Чичваркін вважає, що його країна хворіє на путінізм. Через це справжньою Батьківщиною для нього стала Україна.

Про це він сказав у програмі "Що це було?". Чичваркін зазначив, що після Революції Гідності був в Україні мінімум 15 разів.

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"Україна – абсолютно мій кармічний рехаб (реабілітація – 24 канал). Це як Батьківщина, така м'яка, ніжна. Така, якою повинна бути", – сказав мільйонер.

Моя Батьківщина зараз хворіє на путінізм і я чекаю, коли ця хвороба закінчиться або ж мій біологічний годинник,

– наголосив Чичваркін.

Зараз він тимчасово перебуває у Лондоні – проживає там та працює. Чичваркін запевнив, що це місто для нього є комфортним.

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