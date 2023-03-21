Валерий Залужный доложил о ситуации по основным направлениям фронта. Кроме того, командующие оперативно-стратегических группировок войск рассказали, что происходит в рамках зон ответственности ОВСУ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

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Кирилл Буданов проинформировал присутствующих о возможных действиях российских окупантов уже в ближайшей перспективе.

Члены Ставки также рассмотрели вопрос обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности, календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины. Отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращению ее утечки,

– говорится в сообщении.