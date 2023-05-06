По оценкам Оперативного командования "Юг" возможен суммарный залп ракет "Калибр" до 32 единиц. Поэтому если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в укрытиях.

Обратите внимание В Киеве и большинстве областей тревога: Россия подняла авиацию, возможен запуск ракет

Какая ситуация в Черном море

В ОК "Юг" отметили, что на фоне активности стратегической авиации россиян вывод ракетоносителей в Черное море означает высокую вероятность вражеских атак. Поэтому украинцев призывали соблюдать правила безопасности.

На фоне активности стратегической авиации уровень ракетной опасности максимально высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!

– отметили в ОК "Юг".

Стоит отметить, что на 23:20 в воздухе находятся российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые в основном являются носителями сверхзвуковых ракет Х-22. Активность авиации стала причиной объявления воздушной тревоги по всем регионам, кроме западных областей.

Также есть сообщения о взрывах. В частности, речь идет о Константиновке в Донецкой области и Шосткинском районе Сумской области. В преддверии взрывов слышали и жители Днепра.