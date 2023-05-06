За оцінками Оперативного командування "Південь", можливий сумарний залп ракет "Калібр" до 32 одиниць. Тому якщо у вашому регіоні оголошена тривога – залишайтеся в укриттях.

Зверніть увагу У Києві та більшості областей тривога: Росія підняла авіацію, можливий запуск ракет

Яка ситуація в Чорному морі

В ОК "Південь" зазначили, що на тлі активності стратегічної авіації росіян, виведення ракетоносіїв у Чорне море означає високу ймовірність ворожих атак. Тому українців закликали дотримуватися правил безпеки.

Варто відзначити, що станом на 23:20 у повітрі перебувають російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які в основному є носіями надзвукових ракет Х-22. Активність авіації стала причиною оголошення повітряної тривоги в усіх регіонах, крім західних областей.