Об этом СМИ сообщила руководитель Гидрометцентра оккупированного Крыма Татьяна Любецкая. Она отметила, что температура воздуха в Симферополе – +21,4.

Между тем Дороги в Центральной и Северной Украине скует гололедица

Предыдущий максимум зафиксировали в 2008 году

Последний раз максимум был зафиксирован в 2008 году – 19,4 градуса. Перекрыт абсолютный максимум за большой период наблюдений с 1916 года,

– сказала Любецкая.

Синоптики говорят, что такая практически летняя погода в декабре продержится недолго. Уже 8 декабря полуостров накроет похолодание. Сначала температура снизится до +13, а 9 декабря – еще до +7.

В ночь на 1 декабря на полуострове падал снег

Потепление на полуостров пришло после холодной субботы и воскресенья, в течение которых падали дожди. А на предыдущей неделе в Крыму даже выпал снег.

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Какую погоду обещают в Украине 8 декабря:

Западные области продолжит засыпать снегом. Здесь будет морозно – столбики термометров опустятся ниже нуля на несколько градусов.

Без осадков – на Востоке, а также на Закарпатье.

На остальных украинских территориях – мокрый снег с дождем или просто ливни.

В южных областях – достаточно тепло, воздух прогреется даже до +10.

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