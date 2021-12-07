Про це ЗМІ повідомила керівниця гідрометцентру окупованого Криму Тетяна Любецька. Вона зазначила, що температура повітря у Сімферополі – +21,4.
Тим часом Дороги в центральній та північній Україні скує ожеледиця
Попередній максимум зафіксували у 2008 році
Востаннє максимум було зафіксовано у 2008 році – 19,4 градуса. Перекрито абсолютний максимум за великий період спостережень з 1916 року,
– сказала Любецька.
Синоптики кажуть, що така практично літня погода у грудні протримається недовго. Вже 8 грудня півострів накриє похолодання. Спочатку температура понизиться до +13, а 9 грудня – ще до +7.
У ніч на 1 грудня на півострові падав сніг
Потепління на півострів прийшло після холодної суботи та неділі, протягом яких падали дощі. А попереднього тижня у Криму навіть випав сніг.
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Яку погоду обіцяють в Україні 8 грудня:
- Західні області продовжить засипати снігом. Тут буде морозяно – стовпчики термометрів опустяться нижче нуля на кілька градусів.
- Без опадів – на Сході, а також на Закарпатті.
- На решті укранських територій – мокрий сніг з дощем або просто зливи.
- У південних областях – досить тепло, повітря прогріється навіть до +10.
Пригадайте, як Україну засипало першим снігом: відео