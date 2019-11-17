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      Пока этот сценарий провалился, – Лещенко о конфликте Коломойского и Рябошапки

      66 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка / 24 канал

      Углубляется кризис в отношениях между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским, который потребовал отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

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      "Однако пока этот сценарий провалился. Во-первых, Зеленский и Рябошапка получили результат по Дубневичу, с него снята полностью неприкосновенность и получена санкция на арест", – сказал журналист.

      "Во-вторых, группа Коломойского показала свое лицо, причем подставила именно себя, ведь расписалась в "крышевании адского решалы" Дубневича", – отметил Лещенко.

      "Причем нормальных аргументов у них нет, и они несут всякую чушь, как и в случае с комитетом финансов и налогов Гетьманцева, когда группа Коломойского не голосовала за отмену "оценочных площадок" депутата Антона Яценко", – добавил эксперт.

      В-третьих, спикер Дмитрий Разумков показал, что может найти альтернативу группе Коломойского, собирая голоса в Раде, играя на противоречиях между блоком Порошенко и партией "Голос", которая поддержала последние антикоррупционные инициативы,
      – отметил экс-нардеп.

      В-четвертых, Лещенко считает, что сама ситуация на самом деле не ослабляет, а усиливает Зеленского – это политический подарок, то есть повод показать всему миру, что в Украине идет настоящая борьба с коррупцией (дело Гладковского, Дубневича, Микитася, Пашинского) и параллельно президент дистанцируется от одиозного Коломойского, их конфликт уже видно невооруженным взглядом.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" за 15 ноября 2019 года

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      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Верховная Рада Руслан Рябошапка Игорь Коломойский Видеоблоги Новости Украины Новости политики
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