Пока этот сценарий провалился, – Лещенко о конфликте Коломойского и Рябошапки

Углубляется кризис в отношениях между президентом Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским, который потребовал отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко.

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"Однако пока этот сценарий провалился. Во-первых, Зеленский и Рябошапка получили результат по Дубневичу, с него снята полностью неприкосновенность и получена санкция на арест", – сказал журналист.

"Во-вторых, группа Коломойского показала свое лицо, причем подставила именно себя, ведь расписалась в "крышевании адского решалы" Дубневича", – отметил Лещенко.

"Причем нормальных аргументов у них нет, и они несут всякую чушь, как и в случае с комитетом финансов и налогов Гетьманцева, когда группа Коломойского не голосовала за отмену "оценочных площадок" депутата Антона Яценко", – добавил эксперт.

В-третьих, спикер Дмитрий Разумков показал, что может найти альтернативу группе Коломойского, собирая голоса в Раде, играя на противоречиях между блоком Порошенко и партией "Голос", которая поддержала последние антикоррупционные инициативы,

– отметил экс-нардеп.

В-четвертых, Лещенко считает, что сама ситуация на самом деле не ослабляет, а усиливает Зеленского – это политический подарок, то есть повод показать всему миру, что в Украине идет настоящая борьба с коррупцией (дело Гладковского, Дубневича, Микитася, Пашинского) и параллельно президент дистанцируется от одиозного Коломойского, их конфликт уже видно невооруженным взглядом.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Честная политика" за 15 ноября 2019 года