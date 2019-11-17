00:30
18 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Поки цей сценарій провалився, – Лещенко про конфлікт Коломойського та Рябошапки

      543 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка / 24 канал

      Поглиблюється криза у відносинах між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Ігорем Коломойським, який зажадав відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів колишній народний депутат Сергій Лещенко.

      Читайте також: Коломойський, Ахметов і решта олігархів можуть бути покарані, – Рябошапка

      "Проте поки цей сценарій провалився. По-перше, Зеленський та Рябошапка отримали результат по Дубневичу, з нього знято повністю недоторканність та отримано санкцію на арешт", – сказав журналіст.

      "По-друге, група Коломойського показала своє обличчя, при чому підставила саме себе, адже розписалася в "кришуванні пекельного рєшали" Дубневича", – зазначив Лещенко.

      "При чому нормальних аргументів у них немає, і вони несуть всіляку нісенітницю, як і в випадку з комітетом фінансів та податків Гетьманцева, коли група Коломойського не голосувала за скасування "оціночних майданчиків" депутата Антона Яценка", – додав експерт.

      По-третє, спікер Дмитро Разумков показав, що може знайти альтернативу групі Коломойського, збираючи голоси в Раді, граючи на протиріччях між блоком Порошенка і партією "Голос", яка підтримала останні антикорупційні ініціативи,
      – наголосив екснардеп.

      По-четверте, Лещенко вважає, що сама ситуація насправді не послаблює, а посилює Зеленського – це є політичний подарунок, тобто привід показати всьому світу, що в Україні йде справжня боротьба з корупцією (справа Гладковського, Дубневича, Микитася, Пашинського) і паралельно президент дистанціюється від одіозного Коломойського, їх конфлікт вже видно неозброєним поглядом.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" за 15 листопада 2019 року

      Чесні лише виграють, – Маркарова пояснила, в яких ФОПів можуть бути проблеми
      17 листопада
      9259
      Автор: Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Ігор Коломойський Руслан Рябошапка Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 17 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії
      17 листопада , 22:20 Головні новини 17 листопада: шлях захоплених кораблів до Одеси і нова жертва вибухів в Балаклії
      Ірина Юрковська 928
      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      17 листопада , 22:00 Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня
      Блоги тижня 1239
      Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      17 листопада , 21:06 Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      Катерина Моргоєва 9308
      Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      17 листопада , 19:30 Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      Ольга Грамчук 720
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      17 листопада , 18:50 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 9105
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук