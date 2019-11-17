Поки цей сценарій провалився, – Лещенко про конфлікт Коломойського та Рябошапки

Поглиблюється криза у відносинах між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Ігорем Коломойським, який зажадав відставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів колишній народний депутат Сергій Лещенко.

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"Проте поки цей сценарій провалився. По-перше, Зеленський та Рябошапка отримали результат по Дубневичу, з нього знято повністю недоторканність та отримано санкцію на арешт", – сказав журналіст.

"По-друге, група Коломойського показала своє обличчя, при чому підставила саме себе, адже розписалася в "кришуванні пекельного рєшали" Дубневича", – зазначив Лещенко.

"При чому нормальних аргументів у них немає, і вони несуть всіляку нісенітницю, як і в випадку з комітетом фінансів та податків Гетьманцева, коли група Коломойського не голосувала за скасування "оціночних майданчиків" депутата Антона Яценка", – додав експерт.

По-третє, спікер Дмитро Разумков показав, що може знайти альтернативу групі Коломойського, збираючи голоси в Раді, граючи на протиріччях між блоком Порошенка і партією "Голос", яка підтримала останні антикорупційні ініціативи,

– наголосив екснардеп.

По-четверте, Лещенко вважає, що сама ситуація насправді не послаблює, а посилює Зеленського – це є політичний подарунок, тобто привід показати всьому світу, що в Україні йде справжня боротьба з корупцією (справа Гладковського, Дубневича, Микитася, Пашинського) і паралельно президент дистанціюється від одіозного Коломойського, їх конфлікт вже видно неозброєним поглядом.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Чесна політика" за 15 листопада 2019 року