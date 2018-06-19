Пока под Радой столкновения: депутаты оккупировали столовую парламента

Пленарная неделя в работе Верховной Рады во вторник, 19 июня, началась жарко.

Утром под стены парламента пришли митингующие, среди которых шахтеры и представители ветеранских организаций.

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Они устроили стычки с правоохранителями, которые охраняют парламент.

К митингующим на переговоры вышла вице-спикер Ирина Геращенко.

Пока в работе парламента объявлен перерыв, депутаты решили не терять времени даром.

Журналисты сообщают, что в это время в столовой Верховной Рады практически не осталось свободных мест.

Ранее сообщалось, что во вторник Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о растаможивании автомобилей на "еврономерах".