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Поки під Радою сутички: депутати окупували їдальню парламенту

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Депутати у їдальні Верховної Ради
Депутати у їдальні Верховної Ради / Twitter Романа Кравця

Пленарний тиждень у роботі Верховної Ради у вівторок, 19 червня, розпочався гаряче.

Вранці під стіни парламенту прийшли мітингувальники, серед яких шахтарі та представники ветеранських організацій.

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Вони влаштували сутички з правоохоронцями, які охороняють парламент.

До мітингарів на переговори вийшла віце-спікер Ірина Геращенко.

Поки в роботі парламенту оголосили перерву, депутати вирішили не гаяти часу дарма.

Журналісти повідомляють, що в цей час у їдальні Верховної Ради практично не залишилось вільних місць.

Раніше повідомляли, що у вівторок Верховна Рада планує розглянути законопроект про розмитнення авто на "єврономерах".

Теги: Новини України Верховна Рада протести
Джерело: 24 Канал
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