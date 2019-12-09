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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Пока Путин "мирится" в Париже, российский депутат заявил о намерении присоединить Донбасс

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      В день нормандского саммита Козенко посетил Донецк и назвал его "Россией" / фото с фейсбука

      В понедельник, 9 декабря, в Париже проходит саммит в нормандском формате по урегулированию войны на Донбассе. Главным аргументом Путина всегда было то, что якобы "русских там нет". Впрочем, в это же время координатор так называемого интеграционного проекта "Россия – Донбасс" Андрей Козенко посетил с визитом Донецк.

      Там он, в частности, принял участие открытии памятного бюста Иосифу Кобзону и "Центра молодежной дипломатии". О своих русских "дипломатических подвигах" сам российский депутат сообщил в фейсбуке.

      К слову: Российский депутат от Крыма открыл памятник Кобзону в Донецке: фото

      Пожалуй, кульминацией вечера стало то, как бывший украинский гражданин, который в 2014 году предал государство и перешел на сторону врага, заявил, что Донбасс является "территорией России".

      Уверен, это не последняя наша встреча. Готов содействовать в организации таких площадок на территории других субъектов России. Самое главное – мы должны понимать и постоянно подчеркивать, что Донбасс так же, как и Крым, является территорией Российской Федерации,
      – заявил Козенко.

      Интересно, что скандальное заявление было сделано в то же время, пока в Париже заседает "нормандская четверка", где, скорее всего, Путин пользуется своим главным аргументом – "нас там нет".

      Что известно об Андрее Козенко?Андрей Козенко – российский коллаборационист из Крыма, который во время аннексии полуострова в 2014 году перешел на сторону врага. В 2016 году оккупанты за его "заслуги" удостоили его должности в Государственной думе России.

      С 2017 года он является координатором так называемого интеграционного проекта "Россия – Донбасс".

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости России Новости политики Нормандский формат Оккупированные территории Новости Донецка
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