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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Пока власть думает, люди умирают: ядовитые химикатами на Житомирщине

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Уже несколько лет жители села Сингуры на Житомирщине страдают от невыносимой вони и постоянных проблем со здоровьем. Причиной этому стал заброшенный склад химикатов на окраине села.

Несколько тонн ядовитого дуста лежат в разорванных мешках в заброшенном помещении. Такое опасное наследство местные жители получили от бывшего колхоза. Дуст использовали для уничтожения вредителей на полях.

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В 90 годах хозяйство закрылось, оставив три химических склада с 5 тоннами яда. Ее ветром разносит на километры.

Испаряется и нечем дышать, внуки приезжают – у них сразу аллергия и кашель, на двор не выйдешь. Многие онкобольные, у меня муж умер, соседке грудь отрезали, еще у одного рак крови,
– рассказала жительница села Валентина Волощук.

Ранее здесь были химические склады и все было закрыто, доступа не было, но последние 5 лет здесь нет нормального помещения: мешки порваны, дверей и крыши нет. Когда идет дождь оно все попадает в землю, а оттуда к питьевой воде.

Ученые говорят, что ядовитые вещества накапливаются в организме через дыхательные пути, через кожу, с продуктами питания и не выводятся из организма. Первые признаки, которые могут появляться у людей – это раздражение, головокружение, боли и даже онкологические заболевания.

Представители государственной экологической инспекции сделать ничего не могут, говорят, что вывозить и утилизировать дуст должны местные власти. По словам заведующей сектором Государственной экологической инспекции в Житомирской области Светланы Березенська, они направили письмо о финансировании работ в районную администрацию. Там пообещали, что заберут комиссию, на которой решат, что делать дальше. Об утилизации пока даже не идет.

Основная проблема – это средства, потому что даже не утилизация, а доведение этих отходов в надлежащее состояние, не позволял их распространению, заключается в том, что нужно изменить упаковки. На утилизацию одной тонны дуста нужно 20 тысяч гривен.

Теги: Новости Украины Экология Новости Житомира
Источник: 24 канал
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