Поки влада думає, люди вмирають: отруйні хімікатами на Житомирщині

Уже кілька років жителі села Сінгури на Житомирщині потерпають від нестерпного смороду та постійних проблем зі здоров'ям. Причиною цьому став покинутий склад хімікатів на околиці села.

Кілька тонн отруйного дусту лежать у розірваних мішках в закинутому приміщені. Такий небезпечний спадок місцеві мешканці отримали від колишнього колгоспу. Дуст використовували для знищення шкідників на полях.

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У 90 роках господарство закрилося, залишивши по собі три хімічних склади із щонайменше 5 тоннами отрути. ЇЇ вітром розносить на кілометри.

Випаровується і нема чим дихати, внуки приїжджають – у них зразу алергія і кашель, на двір не вийдеш. Багато онкохворих, в мене чоловік помер, сусідці груди відрізали, ще в одного рак крові,

– розповіла жителька села Валентина Волощук.

Раніше тут були хімічні склади і все було закрите, доступу не було, але останні 5 років тут немає нормального приміщення: мішки порвані, дверей і даху немає. Коли йде дощ воно все потрапляє у землю, а звідти до питної води.

Науковці кажуть, що отруйні речовини накопичуються в організмі через дихальні шляхи, через шкіру, з продуктами харчування і не виводяться з організму. Перші ознаки, які можуть з’являтися у людей – це подразнення, запаморочення, болі та навіть онкологічні захворювання.

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Представники державної екологічної інспекції зробити нічого не можуть, кажуть, що вивозити та утилізувати дуст повинна місцева влада. За словами завідувачки сектору Державної екологічної інспекції в Житомирській області Світлани Березенської, вони направили лист щодо фінансування робіт у районну адміністрацію. Там пообіцяли, що заберуть комісію, на якій вирішать, що робити далі. Про утилізацію поки навіть не йдеться.

Основна проблема – це кошти, тому що навіть не утилізація, а доведення цих відходів до належного стану, який не дозволяв їх розповсюдженню, полягає в тому, що треба змінити пакування. На утилізацію однієї тонни дусту потрібно 20 тисяч гривень.

