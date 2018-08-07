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Показ фильма Сенцова вызвал ажиотаж в Праге

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

6 августа в Праге, столице Чехии, состоялся показ документального фильма "Процесс: российское государство против Олега Сенцова".

Об этом сообщает Посольство Украины в Чехии.

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По информации посольства, сначала для показа выделили маленький зал, однако еще в преддверии показа выкупили все билеты.

Руководство кинотеатра перенесло проекцию в большой зал, поменяв местами фильм про судебный процесс над Олегом Сенцовым с лентой "Волосы" Милоша Формана, бесспорной классикой мирового кинематографа,
– говорится в сообщении.

После просмотра началась дискуссия, в которой приняли участие Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, диссидентка Петрушка Шустрова, политики Ян Липавский и Джамила Стегликова, кинокритики Тереза Шимикова и Вальтер Надь.

Говорили о том, каким образом можно помочь украинским политзаключенным в России, "какие рычаги воздействия доступны политикам, кинематографистам и обычным гражданам".

Самое важное – это международная солидарность, о важности которой писал и чешский президент Вацлав Гавел. Только давление международного сообщества и непрерывное внимание к ситуации с политическими заключенными в России могут помочь спасти им жизнь,
– отметил Евгений Перебийнис.

За что в России осудили Олега Сенцова? Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года режиссер голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму

Теги: Новости Украины Кино Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Чехия
Источник: 24 Канал
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