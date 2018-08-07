15:17
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Нова суперсила Ляшка. Секрети заробітку Насірова
Вєсті.UA
20:35, 6 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Показ фільму про Сенцова зчинив ажіотаж у Празі

1602
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

6 серпня у Празі, столиці Чехії відбувся показ документального фільму "Процес: російська держава проти Олега Сенцова".

Про це повідомляє повідомляє Посольство України в Чехії.

Читайте також: У Криму Сенцова і Кольченка намалювали під муралом з Путіним: фото

За інформацією посольства, спершу для показу виділили маленький зал, однак ще в переддень показу викупили усі квитки.

Керівництво кінотеатру перенесло проекцію в великий зал, помінявши місцями фільм про судовий процес над Олегом Сенцовим зі стрічкою "Волосся" Мілоша Формана, безперечною класикою світового кінематографу,
– йдеться у повідомленні. 

Після перегляду розпочалася дискусія, в якій взяли участь Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, дисидентка Петрушка Шустрова, політики Ян Ліпавський та Джаміла Стеглікова, кінокритики Тереза Шімікова та Вальтер Надь.

Говорили про те, яким чином можна допомогти українським політв'язням в Росії, "які важелі впливу доступні політикам, кінематографістам і звичайним громадянам".

Найважливіше – це міжнародна солідарність, про важливість якої писав і чеський президент Вацлав Гавел. Лише тиск міжнародної спільнота й безперервна увага до ситуації з політичними в'язнями в Росії можуть допомогти врятувати їм життя,
– зазначив Євген Перебийніс.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року режисер голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму

 

Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Кіно Олег Сенцов Чехія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сьогодні, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сьогодні, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
сьогодні, 10:01 Маестро на всі руки: легендарному солісту Iron Maiden Брюсу Дікінсону – 60!
Анатолій Яворський
Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
сьогодні, 08:44 Что делать, если ваш ребенок не поступил в университет в этом году
Володимир Співаковський
Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
6 серпня, 23:00 Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету
Сергій Лещенко
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нова влада готує проект ідентичний "законам 16 січня"
 25 квітня 2015 , 14:17
Голкіпер збірної України назвав лідера Динамо
 11 березня , 23:21
Пориньте у майбутнє з цим 360-градусним відео з борту безпілотного гоночного боліда
 13 липня , 13:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук