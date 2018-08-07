Показ фільму про Сенцова зчинив ажіотаж у Празі

6 серпня у Празі, столиці Чехії відбувся показ документального фільму "Процес: російська держава проти Олега Сенцова".

Про це повідомляє повідомляє Посольство України в Чехії.

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За інформацією посольства, спершу для показу виділили маленький зал, однак ще в переддень показу викупили усі квитки.

Керівництво кінотеатру перенесло проекцію в великий зал, помінявши місцями фільм про судовий процес над Олегом Сенцовим зі стрічкою "Волосся" Мілоша Формана, безперечною класикою світового кінематографу,

– йдеться у повідомленні.

Після перегляду розпочалася дискусія, в якій взяли участь Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, дисидентка Петрушка Шустрова, політики Ян Ліпавський та Джаміла Стеглікова, кінокритики Тереза Шімікова та Вальтер Надь.

Говорили про те, яким чином можна допомогти українським політв'язням в Росії, "які важелі впливу доступні політикам, кінематографістам і звичайним громадянам".

Найважливіше – це міжнародна солідарність, про важливість якої писав і чеський президент Вацлав Гавел. Лише тиск міжнародної спільнота й безперервна увага до ситуації з політичними в'язнями в Росії можуть допомогти врятувати їм життя,

– зазначив Євген Перебийніс.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року режисер голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму