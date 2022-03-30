Показал незащищенный путь оккупантам: Депутату Изюмского горсовета грозит подозрение в госизмене

Депутату Изюмского горсовета Анатолию Фомичевскому от партии ОПЗЖ грозит подозрение в госизмене. Он завел в Изюм русских оккупантов, показав им незащищенный путь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире единого телемарафона рассказал, что за такие действия Фомичевскому грозит подозрение в госизмене по статье 111.

По теме Депутат от ОПЗЖ помог россиянам войти в Изюм, – представитель горсовета

Он также добавил, что сейчас действуют законы военного времени, поэтому при задержании могут возникнуть определенные "непредсказуемые события".

Не хочу никого пугать, я просто всем хочу объяснить: если вы помогаете врагу, наше государство имеет способности ответить мгновенно и это уже было неоднократно доказано,

– заявил Данилов.

Он добавил, что сейчас СНБО работает со всеми документами, поступающими из СБУ и силовых ведомств.

О некоторых коллаборантах СНБО знала еще до 24 февраля

Секретарь СНБО рассказал, что обо всех тех коллаборантах и ​​"муртадах российского мира" знали гораздо раньше.

Вы помните, какие превентивные решения принимал наш президент по закрытию пророссийских каналов. На сегодняшний день это уже доказано, что была подготовка к военным действиям на этих каналах,

– сказал Данилов.

Он предложил представить, что было бы, если бы до этого времени на этих каналах до сих пор звучала российская пропаганда.

Также Данилов вспомнил дело против Медведчука. По его словам, для кума Путина слово "коллаборант" слабое, поскольку он – предатель Украины.

Он отметил, что сейчас в СНБО "более чем достаточно" материалов относительно "муртадов", предавших Украину. Некоторые из них уехали из Украины еще 23 февраля, но это не значит, что они уйдут от ответственности.

Когда наша победа будет, а она будет сто процентов за нами, я в этом более чем уверен с первого дня нашей войны, мы всех их найдем, они все будут обязательно наказаны.

– заявил секретарь СНБО.

Депутат от ОПЗЖ в Изюме провел оккупантов в город: смотрите видео