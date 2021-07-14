Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале рассказал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, сам Денис Монастырский публично отрицал связь с Арсеном Аваковым.
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"Он точно говорил, что до парламента был очень бегло знаком с Аваковым. Понятно, что в парламенте ему пришлось работать с профильным министром. Я не думаю, что здесь есть какая-то существенная аффилиация", – отметил Корниенко.
Монастырского начали подозревать в связи с Аваковым в частности из-за того, что он был экспертом Украинского института будущего. Дело в том, что эта структура связана с Антоном Геращенко – заместителем Арсена Авакова. Корниенко подтвердил информацию о работе в институте, однако не связывает это с отношениями политиков.
Здесь можно выстраивать конспирологию, но Денис Анатольевич проявил себя независимым от всех председателем комитета,
– заверил Корниенко.
Он подчеркнул, что Монастырский зависим только от курса политпартии, принципов и различных идей, которые политсила продвигала. "В частности, он один из тех, кто взял на себя достаточно непростую тему, довел ее до финала и мы проголосовали. Это законопроект о военных преступлениях", – добавил председатель партии.
Александр Корниенко в эфире программы "Что это было?": смотрите видео
Отставка Авакова: коротко
- Арсен Аваков заявил о том, что уходит с должности главы МВД, опубликовав соответствующее заявление. Это произошло 13 июля.
- Президент Владимир Зеленский предложил, чтобы нардеп Денис Монастырский заменил Авакова на посту.
- Монастырский сразу же сообщил, что принял предложение.
- За отставку Авакова в Раде будут голосовать 15 июля. В то же время за назначение Монастырского – уже на следующий день.