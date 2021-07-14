Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, сам Денис Монастирський публічно заперечував зв'язок з Арсеном Аваковим.
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"Він точно казав, що до парламенту був дуже побіжно знайомий з Аваковим. Зрозуміло, що в парламенті йому довелося працювати з профільним міністром. Я не думаю, що тут є якась суттєва афіліація", – зазначив Корнієнко.
Монастирського почали підозрювати у зв'язку з Аваковим зокрема через те, що він був експертом Українського інституту майбутнього. Річ у тім, що ця структура пов'язана з Антоном Геращенком – заступником Арсена Авакова. Корнієнко підтвердив інформацію про роботу в інституті, однак не пов'язує це зі стосунками політиків.
Тут можна вибудовувати конспірологію, але Денис Анатолійович проявив себе незалежним від усіх головою комітету,
– запевнив Корнієнко.
Він наголосив, що Монастирський залежний лише від курсу політпартії, принципів та різних ідеї, які політсила просувала. "Зокрема, він – один з тих, хто взяв на себе досить непросту тему, довів її до фіналу і ми проголосували. Це законопроєкт про військові злочини", – додав голова партії.
Олександр Корнієнко в ефірі програми "Що це було?": дивіться відео
Відставка Авакова: коротко
- Арсен Аваков заявив про те, що йде з посади очільника МВС, опублікувавши відповідну заяву. Це сталося 13 липня.
- Президент Володимир Зеленський запропонував, аби нардеп Денис Монастирський замінив Авакова на посаді.
- Монастирський одразу ж повідомив, що прийняв пропозицію.
- За відставку Авакова в Раді голосуватимуть 15 липня. Водночас за призначення Монастирського – вже наступного дня.