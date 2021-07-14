Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, сам Денис Монастирський публічно заперечував зв'язок з Арсеном Аваковим.

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"Він точно казав, що до парламенту був дуже побіжно знайомий з Аваковим. Зрозуміло, що в парламенті йому довелося працювати з профільним міністром. Я не думаю, що тут є якась суттєва афіліація", – зазначив Корнієнко.

Монастирського почали підозрювати у зв'язку з Аваковим зокрема через те, що він був експертом Українського інституту майбутнього. Річ у тім, що ця структура пов'язана з Антоном Геращенком – заступником Арсена Авакова. Корнієнко підтвердив інформацію про роботу в інституті, однак не пов'язує це зі стосунками політиків.

Тут можна вибудовувати конспірологію, але Денис Анатолійович проявив себе незалежним від усіх головою комітету,

– запевнив Корнієнко.

Він наголосив, що Монастирський залежний лише від курсу політпартії, принципів та різних ідеї, які політсила просувала. "Зокрема, він – один з тих, хто взяв на себе досить непросту тему, довів її до фіналу і ми проголосували. Це законопроєкт про військові злочини", – додав голова партії.

Довідка. Денис Монастирський потрапив до Ради у 2019 році від партії "Слуга народу". Він очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Олександр Корнієнко в ефірі програми "Що це було?": дивіться відео

Відставка Авакова: коротко

Арсен Аваков заявив про те, що йде з посади очільника МВС, опублікувавши відповідну заяву. Це сталося 13 липня.

Президент Володимир Зеленський запропонував, аби нардеп Денис Монастирський замінив Авакова на посаді.

Монастирський одразу ж повідомив, що прийняв пропозицію.

За відставку Авакова в Раді голосуватимуть 15 липня. Водночас за призначення Монастирського – вже наступного дня.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу