Бойцы защищали Мариуполь, они были на "Азовстали". Трогательными кадрами после обмена поделилось МВД.
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Защитников встречали их родные и близкие. Они не сдерживали слез. Эмоции освобожденных нацгвардейцев тоже были теплыми и трогательными. После долгих месяцев плена они наконец-то очутились дома.
Только посмотрите на эмоции освобожденных нацгвардейцев и их семей… Несокрушимые. Искренние. Счастливые,
– говорится в сообщении МВД.
Эмоции бойцов после обмена: видео
Что известно о последнем обмене пленными
- 6 мая домой вернулись 42 защитника и три защитницы "Азовстали" из Нацгвардии. Десять военных принадлежат к офицерскому составу, а 35 – к рядовому и сержантскому.
- Из плена вернули участника "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали". Оккупанты угрожали тяжело раненому пилоту так называемым "судом". По возвращении герой пройдет курс лечения и реабилитации.
- Также домой вернули медика, который уже находился во вражеском плену после Широкинской операции в 2015 году. Тогда боец пробыл в неволе больше двух лет, а затем снова ушел на фронт.