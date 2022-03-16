Показали ужасные последствия обстрелов оккупантов многоэтажки в Киеве

16 марта 2022 , 10:45
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Источник:

ГСЧС

Российские орки снова обстреляли жилые дома в Киеве, на этот раз – в Шевченковском районе. В ГСЧС показали последствия.

Осколки от снаряда попали в многоэтажку, произошел обвал двух этажей.

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Спасатели вывозили людей

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 35 местных жителей. Среди них были и пожилые люди, и дети. Уже известно о двух пострадавших.

На месте происшествия работало 35 спасателей и 8 единиц техники.

Последствия обстрела многоэтажки в Киеве / Фото ГСЧС:

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Автор: Ольга Музика