Показали ужасные последствия обстрелов оккупантов многоэтажки в Киеве
16 марта 2022 , 10:45Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Российские орки снова обстреляли жилые дома в Киеве, на этот раз – в Шевченковском районе. В ГСЧС показали последствия.
Осколки от снаряда попали в многоэтажку, произошел обвал двух этажей.
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Спасатели вывозили людей
Сотрудники ГСЧС эвакуировали 35 местных жителей. Среди них были и пожилые люди, и дети. Уже известно о двух пострадавших.
На месте происшествия работало 35 спасателей и 8 единиц техники.
Последствия обстрела многоэтажки в Киеве / Фото ГСЧС:
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