Показали на выход: остановлены полномочия России в Дунайской комиссии

Россия из-за войны против Украины потеряла членство в Дунайской комиссии. Соответствующее решение комиссия приняла 17 марта на внеочередной сессии.

Причиной стала военная агрессия России против Украины с нарушением основных принципов Белградской Конвенции. Комиссия осудила нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае.

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Россия ответственна за экономические убытки

Россия ответственна за экономические убытки – уменьшение грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военных опасностей.

Что предусматривает постановление:

полномочия любого представителя России в Дунайской комиссии или его заместителей отклоняются до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины;

представителей России отстранили от работы всех заседаний Дунайской комиссии и ее рабочих органов;

граждане России будут уволены с дипломатической и административно-технических должностей Секретариата Дунайской комиссии;

также будут решать, может ли Россия, как непригодное государство быть и впредь стороной Конвенции.

Еще с начала 90-х годов Украина выступала против участия России в комиссии, ведь она не является придунайским государством. Однако Москва получила это право, как правопреемница СССР. Но партнеров переубедить не удавалось.

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