Датский журналист Йоханнес Андерсен пояснил, что решил самостоятельно помыть окно в поезде Укрзализныци ради детей. Из-за грязи на стекле они не могли насладиться живописными украинскими пейзажами.

Андерсен признался, что частенько пользуется услугами Укрзализныци и вообще уже привык к низкому уровню санитарии в вагонах.

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Давно знаком с недостатком чистоты снаружи и внутри украинских вагонов, поэтому и решил помыть. А вообще я хотел показать детям красоту Украины из окна поезда

– заявил журналист.

Признается, что хотел купить билеты в вагон, в котором едет начальник поезда, потому что такие вагоны обычно новые. Но не смог, поэтому подготовился к уборке. По словам мужчины, он давно планировал сделать что-то.

Детали от Андерсена