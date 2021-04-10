Хотел показать детям красоту Украины, – датчанин объяснил, почему мыл окно поезда УЗ
Датский журналист Йоханнес Андерсен пояснил, что решил самостоятельно помыть окно в поезде Укрзализныци ради детей. Из-за грязи на стекле они не могли насладиться живописными украинскими пейзажами.
Источник:BBC
Андерсен признался, что частенько пользуется услугами Укрзализныци и вообще уже привык к низкому уровню санитарии в вагонах.
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Давно знаком с недостатком чистоты снаружи и внутри украинских вагонов, поэтому и решил помыть. А вообще я хотел показать детям красоту Украины из окна поезда
– заявил журналист.
Признается, что хотел купить билеты в вагон, в котором едет начальник поезда, потому что такие вагоны обычно новые. Но не смог, поэтому подготовился к уборке. По словам мужчины, он давно планировал сделать что-то.
Детали от Андерсена
- Сначала он планировал купить билет в вагон, где едет начальник поезда. Такие вагоны обычно новые. Однако реализовать идею не удалось. Поэтому журналист решил, что уберет сам.
- Андерсен рассказал, что однажды уже пытался почистить окно влажными салфетками, однако грязь оказался сильнее. На этот раз журналист специально подготовил средство для мытья и швабру.
- По словам Андерсена, проводники вообще не отреагировали на его действия.
- Журналист также рассказал, что его давно интересует тема железной дороги. В частности, он основал Центр железнодорожных инициатив. Андерсен называет себя активистом. Он убежден: Украина имеет большой потенциал и может относительно за небольшие деньги улучшить железнодорожную ситуацию.
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