Показать ложь и манипуляции: VoxUkraine запустила онлайн-базу высказываний известных политиков

Проект назвали "Антология лжи" и запустили на сайте nepravda.org. По состоянию на 26 февраля 2019 года в базе сайта разместили 1952 цитаты топовых политиков и проверки к ним. Сайт обещают постоянно обновлять новыми политиками и фактчеками.

База создана для украинцев и за деньги украинцев, чтобы сделать политическую память длиннее, рассказали организаторы проекта VoxUkraine.

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Что и кого проверяют в "Антологии лжи"

Высказывания кандидатов в президенты и других влиятельных политиков за 2018 год про газ, медицину, землю, армию, государственный долг, пенсии, субсидии и другие темы – именно они являются предметом проверки проекта VoxCheck в "Антологии лжи".

В частности, проанализированы заявления Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Юрия Бойко, Анатолия Гриценко, Андрея Садового, Владимира Зеленского, Владимира Гройсмана, Вадима Рабиновича, Олега Тягнибока. Более половины проверенных цитат оказались неправдой.

Проверенные высказывания можно фильтровать по автору, теме или результатам проверки

Для чего создали "Антологию лжи"

Для формирования "Рейтинга манипуляторов и лжецов". В частности, по итогам 2018 года в первой тройке лидеров рейтинга – Юлия Тимошенко, Вадим Рабинович и Олег Ляшко.

Для продолжения политической памяти украинцев. "Это беспрецедентный инструмент политической памяти и длительного контроля политиков. Когда знаешь проверенные факты, твоим мнением труднее манипулировать. Критический подход ко всему услышанному невероятно важен в год выборов", – пояснила медиадиректор VoxUkraine Елена Шкарпова.

Что такое VoxCheck и VoxUkraine? VoxCheck – это независимый фактчек-проект, который проверяет высказывания политиков. "Антология лжи" создана за деньги из добровольных взносов сотен украинцев, собранных во время краудфандинг-кампании на "Год до выборов. Готовимся вместе!" К слову, собрать удалось более миллиона гривен.



VoxUkraine – независимая аналитическая платформа, основанная после Революции Достоинства в 2014 году группой квалифицированных экономистов и юристов из разных стран. Цель создания – повышать уровень экономической дискуссии в Украине, способствовать улучшению качества экономических решений для роста благосостояния украинцев.