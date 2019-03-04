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      Показати брехню та маніпуляції: VoxUkraine запустила онлайн-базу висловлювань відомих політиків

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      "Антологія брехні" – проект для перевірки правдивості висловлювань політиків
      "Антологія брехні" – проект для перевірки правдивості висловлювань політиків / VoxUkraine

      Проект назвали "Антологія брехні" і запустили на сайті nepravda.org. Станом на 26 лютого 2019 року у базі сайту розмістили 1952 цитати топових політиків та перевірки до них. Сайт обіцяють постійно оновлювати новими політиками та фактчеками.

      База створена для українців і за гроші українців, щоб зробити політичну пам'ять довшою, розповіли організатори проекту з VoxUkraine.

      Читайте також: Рейтинг топ-політиків, які найбільше брехали у 2018 році: інфографіка

      Що і кого перевіряють в "Антології брехні"

      Висловлювання кандидатів у президенти та інших впливових політиків за 2018 рік про газ, медицину, землю, армію, державний борг, пенсії, субсидії та на інші теми – саме вони є предметом перевірки проекту VoxCheck в "Антології брехні".

      Зокрема, проаналізовано заяви Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Олега Ляшка, Юрія Бойка, Анатолія Гриценка, Андрія Садового, Володимира Зеленського, Володимира Гройсмана, Вадима Рабіновича, Олега Тягнибока. Понад половина перевірених цитат виявилися неправдивими.

      Антологія брехні
      Перевірені вислови можна фільтрувати за автором, темою або результатом перевірки

      Для чого створили "Антологію брехні"

      Для формування "Рейтингу маніпуляторів та брехунів". Зокрема, за підсумками 2018 року у першій трійці лідерів рейтингу – Юлія Тимошенко, Вадим Рабінович та Олег Ляшко.

      Для продовження політичної пам'яті українців. "Це безпрецедентний інструмент політичної пам'яті та тривалого контролю політиків. Коли знаєш перевірені факти, твоєю думкою важче маніпулювати. Критичний підхід до всього почутого неймовірно важливий у рік виборів", – пояснила медіадиректор VoxUkraine Олена Шкарпова.

      Що таке VoxCheck та VoxUkraine? VoxCheck – це незалежний фактчек-проект, який перевіряє висловлювання політиків. "Антологія брехні" створена за гроші з добровільних внесків сотень українців, зібраних під час краудфандинг-кампанії на Спільнокошті "Рік до виборів. Готуймося разом!" До слова, зібрати вдалося понад мільйон гривень. 

      VoxUkraine – незалежна аналітична платформа, заснована після Революції Гідності у 2014 році групою кваліфікованих економістів та юристів з різних країн. Мета створення – підвищувати рівень економічної дискусії в Україні, сприяти поліпшенню якості економічних рішень для зростання добробуту українців.

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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