Министр Ирина Верещук отметила, что российские наемники могут принудительно депортировать людей из Херсона в оккупированный Крым. Об этом она заявила во время своего брифинга, передает 24 канал.

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Россияне теряют контроль над Херсоном, поэтому готовят провокации

Ирина Верещук подчеркнула, что херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации. Поэтому россияне понимают, что начинают терять контроль. И именно поэтому они устроят показательную акцию. В оккупированный Крым вывезут жителей из Херсона.

В частности, министр отметила, что вывозить в Крым планируют этнических армян, азербайджанцев, а также турок-месхетинцев.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 26 марта:

Эти шаги ничтожны и преступны! А Херсон и херсонцы – вы наши герои! Все будет Украина,

– подчеркнула она.

Отметим, что 26 марта открыли 10 гуманитарных коридоров. Людей будут вывозить из Донецкой, Киевской, а также Луганской областей.

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