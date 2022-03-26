Міністерка Ірина Верещук зазначила, що російські найманці можуть примусово депортувати людей з Херсона до окупованого Криму. Про це вона заявила під час свого брифінгу, передає 24 канал.

Читайте також За добу гумкоридорами вдалося евакуювати 7 331 людину, а за тиждень майже в 6 разів більше

Росіяни втрачають контроль над Херсоном, тож готують провокації

Ірина Верещук підкреслила, що херсонці активно та масово виходять на акції проти окупації. Тож росіяни розуміють, що починають втрачати контроль. І саме тому вони влаштують показову акцію. До окупованого Криму вивезуть мешканців з Херсона.

Зокрема міністерка зазначила, що вивозити до Криму планують етнічних вірмен, азербайджанців, а також турків-месхетинців.

Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 26 березня:

Ці кроки нікчемні та злочинні! А Херсон і херсонці – ви наші Герої! Все буде Україна,

– наголосила вона.

Зазначимо, що 26 березня відкрили 10 гуманітарних коридорів. Людей вивозитимуть з Донецької, Київської, а також Луганської областей.

Це цікаво – Втрати ворога станом на 26 березня – дивіться також: