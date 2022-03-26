Людей евакуюватимуть у різних напрямках з гарячих точок. Вже погоджено 10 коридорів для людей.

Важливо Ірина Верещук закликала світову спільноту об’єднатись заради допомоги жителям Херсону

Ірина Верещук докладно розповіла про роботу коридорів у різних областях.

Донецька область

з міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті

Безоплатно дозаправити автівки маріупольці зможуть у Бердянську за адресою: вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

Через блокування окупантами автобусів на блокпостах централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.

Для отримання необхідної допомоги та прихистку у місті Бердянськ Ірина Верещук радить звертатися до гуманітарних штабів.

Контакти гуманітарних штабів:

3-62-76, 3-52-52

0975515917

0504397529

Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у місті Запоріжжя:

(095)220-41-11

(067)220-41-12

0800-503-508

Київська область

з села Плесецьке до міста Фастів

Місце зборів – будинок сільради на вулиці Центральна, 57.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова

з села Северинівка до Білогородки

Місце зборів – вулиця Івана Мазепи, 20

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки

з міста Бородянка до міста Біла Церква

Місце зборів – вулиця Центральна, 331

Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква

з сіл Червона Слобода, Рожів та Ситняки до міста Біла Церква

Місце зборів – торговельний центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква

Луганська область

з міста Рубіжне

Місце зборів – вулиця Чехова, 11.

з селища Нижнє

Місце зборів – вулиця Паркова, 13.

місто Лисичанськ

Місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

з міста Попасна

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

місто Сєвєродонецьк

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

місто Гірське

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.

Ранковий брифінг Ірини Верещук: дивіться відео

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