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      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Показательные ссоры и обвинения: заседание парламентских комитетов по "Укроборонпрому"

      26 Читати новину українською

      Генпрокуратура и военная прокуратура, Служба безопасности Украины и Государственная фискальная, Нацполиция и НАБУ – сотрудники всех этих ведомств были замешаны в том, что за деньги закрывали глаза на коррупцию в "Укроборонпроме".

      Больше всего критики на заседании сразу двух парламентских комитетов (оборонного и антикоррупционного) досталось руководителю лишь одного правоохранительного органа – руководителю Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

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      Ему уже третий день приходится отбиваться от обвинений и подозрений после скандального журналистского расследования о том, как правоохранительные органы сливали дела о хищениях в армии, в частности якобы и НАБУ.

      На заседание сразу оборонного и антикоррупционного комитетов созвали руководителей всех антикоррупционных органов и главного прокурора.

      НАБУ ГПУ ЛУЦЕНКО
      Заседание комитета

      Генпрокурор явился на заседание с опозданием и папкой бумаг. Он наконец рассказал, где же взялись те скандальные записи переговоров "мальчиков". Оказывается, их сняли с телефонов почти случайно – мобильные телефоны в Рогозы и Жукова изъяли в совершенно другом деле – они требовали взятку.

      Юрий Луценко также критиковал Артема Сытника за бездействие и хвастался, что ГПУ мол занимается Гладковским-младшим и его друзьями уже два года. Одно из двух дел даже отправил в суд.

      Мы имеем не только подозрение господину Рогозе, но и подозрение господину Жукову. И я не думаю, что это последнее подозрение в этом деле,
      – заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

      В ответ на обвинения директор НАБУ говорит: в отличие от генпрокуратуры, скандальных пленок там никогда не имели и не видели, а о масштабах хищениях в "Укроборонпроме" узнали только по расследованию журналистов.

      Он призывает отдать ему скандальные "записи переговоров" для расследования. В центре заседания между генпрокурором и председателем НАБУ даже возникает ссора.

      Во время всего заседания звучит фамилия только одного Гладковского – младшего. Старшего – друга президента и до недавнего времени первого заместителя СБНО Олега Гладковского – никто назвать не решается. А когда это пытаются сделать – представитель "БПП" всячески этому мешает.

      О том, что против Олега Гладковского-старшего может быть дело, заявляет только председатель Госбюро расследований Роман Труба.

      Он впервые после разразившегося скандала вмешался в него и заявил, что открыл дела против правоохранителей, которые закрывали глаза на схемы Гладковского-младшего и компании.

      Коротко о коррупционном скандале в "Укроборонпроме"
      • Начало войны. Группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти в российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: теперь уже бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследовании "мальчиками"). Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".

      • Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший утверждает, что ничего об этом не знал.

      • К хищениям был причастен и директор "Укроборонпрома" Павел Букин. Он и другие участники схем освоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.

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      13 марта
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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме НАБУ Юрий Луценко Укроборонпром Назар Холодницкий Артем Сытник
      Источник: 24 Канал
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