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      Показові сварки та звинувачення: засідання парламентських комітетів щодо "Укроборонпрому"

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      Генпрокуратура і військова прокуратура, Служба безпеки України і Державна фіскальна, Нацполіція і НАБУ – співробітники всіх цих відомств були замішані у тому, що за гроші закривали очі на корупцію в "Укроборонпромі".

      Найбільше критики на засіданні одразу двох парламентських комітетів (оборонного і антикорупційного) дісталося очільникові лише одного правоохоронного органу – керівнику Національного антикорупційного бюро Артемові Ситнику. 

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      Йому вже третій день доводиться відбиватися від звинувачень і підозр після скандального журналістського розслідування про те, як правоохоронні органи зливали справи про розкрадання в армії, зокрема нібито і НАБУ.  

      На засіданні одразу оборонного і антикорупційного комітетів закликали керівників усіх антикорупційних органів і головного прокурора. 

      НАБУ ГПУ ЛУЦЕНКО
      Засідання комітету

      Генпрокурор з'явився на засідання з запізненням і текою паперів. Він нарешті розповів, де ж взялися ті скандальні записи перемовин "хлопчиків". Виявляється, їх зняли з телефонів майже випадково – мобільні телефони в Рогози і Жукова вилучили в зовсім іншій справі – вони вимагали хабар.

      Юрій Луценко також критикував Артема Ситника за бездіяльність і вихвалявся, що ГПУ мовляв займається Гладківським-молодшим і його друзями вже два роки. Одну з двох справ навіть відправив до суду.

      Ми маємо не тільки підозру пану Рогозі, але й підозру пану Жукову. І я не думаю це остання підозра в цій справі,
      – заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

      У відповідь на звинувачення директор НАБУ каже: на відміну від генпрокуратури, скандальних плівок там ніколи не мали і не бачили, а про масштаби розкрадання в "Укроборонпромі" дізналися лише з розслідування журналістів.

      Він закликає віддати йому скандальні "записи переговорів" для розслідування. Посередині засідання між генпрокурором і головою НАБУ навіть виникає сварка.

      Під час усього засідання лунає прізвище лише одного Гладковського – молодшого. Старшого – друга президента та донедавна першого Заступника РБНО Олега Гладківського – ніхто назвати не наважується. А коли це намагаються зробити – представник "БПП" усіляко цьому заважає.

      Про те, що проти Олега Гладківського-старшого може бути справа заявляє лише голова Держбюро розслідувань Роман Труба.

      Він вперше після вибуху скандалу втрутився в нього та заявив, що відкрив справи проти правоохоронців, які закривали очі на обородуки Гладківського-молодшого і компанії.

      Коротко про корупційний скандал в "Укроборонпромі"

      • Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      • До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".

      • Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.

      • До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Юрій Луценко НАБУ Артем Ситник Назар Холодницький
      Джерело: 24 Канал
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