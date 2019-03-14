Показові сварки та звинувачення: засідання парламентських комітетів щодо "Укроборонпрому"

Генпрокуратура і військова прокуратура, Служба безпеки України і Державна фіскальна, Нацполіція і НАБУ – співробітники всіх цих відомств були замішані у тому, що за гроші закривали очі на корупцію в "Укроборонпромі".

Найбільше критики на засіданні одразу двох парламентських комітетів (оборонного і антикорупційного) дісталося очільникові лише одного правоохоронного органу – керівнику Національного антикорупційного бюро Артемові Ситнику.

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Йому вже третій день доводиться відбиватися від звинувачень і підозр після скандального журналістського розслідування про те, як правоохоронні органи зливали справи про розкрадання в армії, зокрема нібито і НАБУ.

На засіданні одразу оборонного і антикорупційного комітетів закликали керівників усіх антикорупційних органів і головного прокурора.



Засідання комітету

Генпрокурор з'явився на засідання з запізненням і текою паперів. Він нарешті розповів, де ж взялися ті скандальні записи перемовин "хлопчиків". Виявляється, їх зняли з телефонів майже випадково – мобільні телефони в Рогози і Жукова вилучили в зовсім іншій справі – вони вимагали хабар.

Юрій Луценко також критикував Артема Ситника за бездіяльність і вихвалявся, що ГПУ мовляв займається Гладківським-молодшим і його друзями вже два роки. Одну з двох справ навіть відправив до суду.

Ми маємо не тільки підозру пану Рогозі, але й підозру пану Жукову. І я не думаю це остання підозра в цій справі,

– заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

У відповідь на звинувачення директор НАБУ каже: на відміну від генпрокуратури, скандальних плівок там ніколи не мали і не бачили, а про масштаби розкрадання в "Укроборонпромі" дізналися лише з розслідування журналістів.

Він закликає віддати йому скандальні "записи переговорів" для розслідування. Посередині засідання між генпрокурором і головою НАБУ навіть виникає сварка.

Під час усього засідання лунає прізвище лише одного Гладковського – молодшого. Старшого – друга президента та донедавна першого Заступника РБНО Олега Гладківського – ніхто назвати не наважується. А коли це намагаються зробити – представник "БПП" усіляко цьому заважає.

Про те, що проти Олега Гладківського-старшого може бути справа заявляє лише голова Держбюро розслідувань Роман Труба.

Він вперше після вибуху скандалу втрутився в нього та заявив, що відкрив справи проти правоохоронців, які закривали очі на обородуки Гладківського-молодшого і компанії.

Коротко про корупційний скандал в "Укроборонпромі"

• Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



• До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



• Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.



• До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.