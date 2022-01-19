По словам Поклонской, ей якобы звонили по телефону и предупреждали о том, что ее хотят подорвать. Сама "прокурор" заявила, что с Украиной это никак не связано.

Обратите внимание Поклонская заявила, что не будет послом в Кабо-Верде

Против Поклонской якобы готовили теракт

Наталья Поклонская заявила, что неизвестный мужчина, который звонил ей, сообщал о возможном теракте. Однако "крымский прокурор" убеждена, что эти события никак не связаны с Украиной.

В частности, Поклонская отметила, что мужчина, который звонил ей не является гражданином Украины. Более того, по словам "крымского прокурора", у него проблемы с психикой.

К слову, в последнее время с Поклонской происходит что-то не то. Сначала она процитировала песню Скрябина, потом признала борщ украинским блюдом. Пиком этого стало то, что после назначения послом в Кабо-Верде "крымский прокурор" начала критиковать российские власти.

Назначение Поклонской послом в Кабо-Верде: главное

В октябре 2021 года глава Кремля Владимир Путин подписал приказ о назначении коллаборанта Натальи Поклонской послом в африканской стране Кабо-Верде.

Сперва Поклонская заявляла о том, что это назначение является честью для нее. Однако 19 января стало известно, что она отказалась от должности.

В Украинеее подозревают в государственной измене.

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