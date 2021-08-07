Покорить горы несмотря на здоровье: ветераны АТО объединились для благотворительной цели

Ветераны АТО объединились для благотворительной цели. Они помогают покорять украинские горы людям с ограниченными возможностями, делают это с помощью специальной тележки.

Соответствующую миссию Veterans Go выполняет уже более 2 лет. За это время совершили около 15 восхождений, так реализовали мечты людей, которые самостоятельно в горы не попали бы.

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Джульетка – специальная коляска на одном колесе

Один из основателей общественной организации Veterans Go рассказал, как управлять джульеткой – специальной коляской на одном колесе, которая помогает поднимать в горы людей с инвалидностью. На этот раз в джульетке – 31-летний Андрей Стадник, у которого диагностировали ДЦП.

Мужчина с детства мечтал покорить вершину. Чтобы покорить гору Поп Иван, стартовали из села Шибене. На Поп Иван вместе с Андреем шли примерно 30 человек, как члены общественной организации Veterans Go, так и просто желающие.

Ветераны помогают покорить вершины: смотрите видео 24 канала

К вершине – 10 километров, поэтому без привалов никак. Чтобы веселее шлось, в дороге их сопровождала украинская песня. Невероятные пейзажи и дружеская атмосфера – так промелькнули более 3 часов подъема. И вдруг – желанная вершина уже перед глазами.

Ветераны объединились для помощи другим

В ответ на вопрос о том, что сказать тем, на кого давит социум и приходится сидеть дома, Андрей Стадник отметил – никогда ничего не надо бояться.



На вершину поднимались более 3 часов / Фото 24 канала

Обычно мы поднимаем (на вершины гор – 24 канал) ветеранов, но также мы хотим коммуницировать со всеми, и поднимаем всех желающих,

– рассказала Юлия Филиппович, соучредитель ОО Veterans Go.

Она добавила, что в целом соответствующие походы считают инклюзивными. В то же время инклюзия – это привлечение различных категорий людей, это не только о лицах с инвалидностью, сказала Филипович.

"Мы ветераны, мы общаются, сотрудничаем. Мы помогаем людям с инвалидностью, люди с инвалидностью помогают нам", – отметила соучредитель Veterans Go.



Походы считают инклюзивными / Фото 24 канала

Ветераны объединяются для помощи другим и это объединение – это то же братство, которое было у них на войне.