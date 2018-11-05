"Покращення" процедуры прописки: почему в доме сможет зарегистрироваться кто угодно

В парламент подали законопроект, который позволит регистрироваться в квартире совсем просто – лишь уведомив электронным письмом регистраторов. Сюрприз в том, что прописаться в доме можно будет без согласия владельца квартиры.

Знаете ли вы сколько человек зарегистрировано в вашей квартире? Конечно, знаете, пока что. А если Верховная Рада примет новый законопроект – зарегистрироваться в вашей квартире сможет любой желающий.

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Проект закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" зарегистрирован в Верховной Раде. Теоретически он должен облегчить жизнь съемщикам квартир и особенно переселенцам. Потому что в случае его принятия человек должен лишь уведомить органы местной власти, что изменил адрес.

Главное, что согласие собственника жилья на регистрацию лица в его квартире – вообще не нужно. И тут возникает сразу две угрозы. Первая – политическая. В следующем году украинцы будут выбирать президента и парламент, и политики могут попытаться воспользоваться новым документом. Из-за которого придется вносить изменения и в государственный реестр избирателей.

Современная система регистрации места проживания и учета госреестра избирателей в принципе дает гарантии, что человек не сможет поехать в два места проголосовать – государственный реестр эти все вещи фиксирует. А эти предложения фактически ломают устоявшуюся систему,

– пояснил народный депутат от фракции "Самопомич" Руслан Сидорович.

Манипуляции с голосами избирателей могут стать еще более изысканными, чем знаменитые карусели Януковича, когда людей на голосование свозили автобусами. Сидорович рассказал, что теперь нас может ожидать так называемый "избирательный туризм", то есть для того, чтобы тот или иной кандидат одержал победу, свозятся из другого региона люди, которые соответственно голосуют.

Но до ближайших выборов могут и не успеть. Сейчас законопроект заработает лишь частично, а на полную в 2021 году. Ведь в каждой общине еще нужно создать реестры.

И есть еще большая угроза. Если мошенник зарегистрируется в вашей квартире – вы об этом узнаете из письма от органа регистрации. Или от правоохранителей. Или не узнаете вообще. Имущественных прав на вашу квартиру такой человек, конечно, не получит. Однако доказывать, что чужак в вашем доме не живет – придется не один месяц. А если мошенник получит дубликат ключа от вашей квартиры, то дела плохи.

Если человек сможет открыть входную дверь этим ключом – это для органа регистрации будет достаточным подтверждением, что он действительно проживает в этом жилье,

– заявила правозащитница Алена Лунева.

В документе говорится, что арендатор будет заполнять опросный лист. Соавтор законопроекта нардеп Антон Геращенко заверил, что закон прогрессивный и угроз для собственников жилья нет.

"Человек в интернете будет заполнять специальную форму. Для того, чтобы мы исключили возможность мошеннических действий, человек должен указывать координаты собственника. Орган регистрации будет обращаться к владельцу, проверять, действительно ли он сдал. Если кто-то будет врать – предусмотрена административная ответственность в виде штрафа", – отметил Геращенко.

Среди прочего, в новом законопроекте не урегулирован вопрос регистрации детей. За которой сейчас тщательно следят органы опеки и попечительства. Поэтому прежде чем нововведения "облегчат" жизнь украинцам, законодатели еще должны их доработать, сообщили эксперты. Чтобы одинаково защищены были и арендаторы, и владельцы домов.