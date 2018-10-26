"Покращення" процедуры прописки: реформа или нарушение прав человека?

Нововведения, предложенные проектом закона о свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине, вызвали предостережения. В частности относительно влияния закона на избирательный процесс.

Что предлагают авторы закона, и может ли это повлиять на результаты выборов, – далее в материале 24 канала.

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Упрощение механизма "прописки" или подготовка к избирательным манипуляциям?

Законопроект № 9218, зарегистрированный рядом депутатов 18 октября, в частности Сергеем Березенком (БПП) и Антоном Геращенко ("Народный фронт"), предлагает буквально революционные изменения в процедуре регистрации места проживания. Замысел авторов, на первый взгляд, вполне целесообразен. Депутаты хотят максимально упростить механизмы регистрации места жительства.

Разграничиваются понятия места регистрации и места проживания. Как известно, они очень часто не совпадают, в связи с чем у многих украинских граждан постоянно возникает ряд проблем. Украина – слишком забюрократизированное государство с пережитками "советчины", и в каждом учреждении требуют справки, которые, как правило, можно взять только по официальному месту регистрации.

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Такие нововведения рассчитаны на внутренних переселенцев, которые из-за оккупации Россией Крыма и Донбасса не могут предоставить никаких справок с места регистрации. По сути, частично их права нарушены, и проблему надо решить.



Миллионы переселенцев потеряли свое жилье и с ним регистрацию

Поэтому парламентарии предлагают решить эту коллизию. По их замыслу, человеку, проживающему не по месту регистрации, не требуется согласие владельца квартиры, чтобы получить временную регистрацию. (Как это действует сейчас – "24"). Гражданин обращается лично или направляет в электронном виде декларацию в органы регистрации или в центр предоставления административных услуг об изменении места жительства. И все.

По мнению специалистов, это нарушение прав собственника жилья. Потому что он может и не знать о том, что в его квартире или доме зарегистрировался еще кто-то. Это можно выяснить, если вдруг вы решили проверить свои данные регистрации и тогда инициировать смену. Однако это "незнание", по убеждению экспертов, может в буквальном и переносном смысле дорого стоить владельцу.

Наибольшую обеспокоенность вызывает тот факт, что законопроектом вносятся изменения в ряд законов: "О выборах Президента Украины", "О местных выборах", "О государственном реестре избирателей", "О Едином демографическом реестре", "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Как считают эксперты, это может привести к фальсификациям результатов выборов и возвращению печально известных со времен Януковича "каруселей", когда автобусы с избирателями ездили от одного избирательного участка к другому.

Вместе с тем эксперты также отмечают: упрощение механизма регистрации места жительства нужно. Надо постепенно переходить на электронные базы. Но многое зависит от подзаконных актов и синхронизации всех баз данных, если этот закон примут.

О целесообразности закона, и какие проблемы могут возникнуть при его внедрении: мнение экспертов



Украинские реалии и практика могут быть отличными от ожиданий

Андрей Вигиринский, политический эксперт

Упрощение регистрации места жительства для внутренне перемещенных лиц необходимо. Но могут появиться конфликтные ситуации во время внедрения закона.

Вызывает опасение, во-первых, положение о том, что не требуется согласие собственника жилья на регистрацию в его доме другого лица. Человек может оказаться преступником, и к владельцу квартиры в один прекрасный день придут с обыском с соответствующим определением суда.

Во-вторых, согласно действующим законам, физическое лицо-предприниматель (ФЛП) сейчас регистрируется по месту предпринимательской деятельности, а не по месту проживания. А вот налоги ему направляют по месту регистрации. Как будет работать механизм налогообложения? Теоретически можно сменить место регистрации без ведома собственника и подать этот адрес в налоговую. И владельцу будут приходить все платежи, хотя на самом деле этот человек там не будет проживать. Плюс, с кого тогда снимать налоги фискалам? Очевидно, в таких случаях должно быть документальное подтверждение проживания по тому или иному адресу.



Снова могут вернуться массовые перевозки "избирателей" с участка на участок?

Что касается возможных манипуляций на выборах, сложно сказать, как это может повлиять на результаты выборов. Этот закон должен быть синхронизирован с Госреестром избирателей и Демографическим реестром. Чтобы один и тот же человек не был в электронных реестрах несколько раз. Это все время. Все эти формы заполняют люди, возможны ошибки и неточности.

Списки избирателей утверждаются заранее, и изменить место голосования можно сейчас за пять дней до выборов. Или в эту процедуру также потом внесут изменения? Если, к примеру, человек сменил место регистрации за день до выборов? Хотя вряд ли это приведет к массовым каруселей, когда тысячи людей одновременно будут менять регистрацию места жительства. Впрочем, перевозка автобусов с избирателями не исключена. Возможно, что за неделю до выборов людей будут регистрировать в разных округах. Однако вряд ли это будет иметь массовый характер.

Очевидно, будут какие-то подзаконные акты проверки регистрации данных – Госреестр и Госреестра избирателей. В частности, определение крайних сроков внесения изменений перед выборами.

Мы стоим на пороге принятия Избирательного кодекса, который должен учесть фактор изменения процедуры регистрации места проживания. Надо, чтобы все было в электронном виде.

Однозначно, что даже в случае принятия этот закон не вступит в силу до президентских и парламентских выборов 2019 года, соответственно, не повлияет на результаты. Закон вступает в полную силу в 2021 году. Открытый вопрос: каким образом Избирательный кодекс урегулирует функционирование реестра избирателей. Тогда можно понять влияние этого документа на следующий избирательный цикл, который состоится в 2024 году. К этому времени должны автоматизацию процесса довести до должного уровня.

В Украине до сих пор существуют сталинские домовые книги

Алексей Кошель, председатель Комитета избирателей Украины

На сегодня существует проблема голосования для внутриперемещенных лиц из-за невозможности получить регистрацию по месту жительства. Но нужно говорить о создании благоприятных условий, чтобы и внутренне перемещенные лица, и трудовые мигранты – а их несколько миллионов – могли стать полноправными членами общин, в которых они проживают. Независимо от того, имеют или нет они деньги на покупку квартиры.

В Украине продолжает существовать классический советский механизм прописки. Если нет собственного жилья или разрешения владельца квартиры – нельзя получить регистрацию. Во всем мире есть более простой механизм регистрации, независимо от позиции собственника жилья. Аренда жилья дает право прийти в муниципалитет и за считанные минуты получить место регистрации. Такой принциеп существует в Канаде и Германии. Конечно, человек должен официально арендовать жилье, иначе – это нарушение закона.



В отдельных районах все данные о жителях заносятся в домовые книги

Такие нововведения позволят гражданам избежать бюрократической волокиты. Сейчас, чтобы получить или сняться с регистрации, надо принести несколько справок. К примеру, об отсутствии коммунальной задолженности. До сих пор существуют домовые книги – сталинский пережиток.

Законопроект предлагает полностью изменить механизм регистрации. Предоставляется право голоса для внутренне перемещенных лиц – такой человек может написать заявление онлайн или прийти в муниципалитет и получить регистрацию.

Это решение проблемы для нескольких миллионов трудовых мигрантов. И этот законопроект не надо рассматривать в избирательной плоскости. До президентских и парламентских выборов 2019 года, даже если его примут, он не заработает. Потому что его введение требует много времени. До сих пор в Государственной службе регистрации военкоматов используют бумажные картотеки, а помещение до потолка завалены бумагами.

Это надо все синхронизировать со многими реестрами, в том числе и Госреестром избирателей. Проблема в том, что у государства нет единой базы данных. Но к избирательным "каруселям" это не приведет.