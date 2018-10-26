"Покращення" процедури прописки: реформа чи порушення прав людини?

Нововведення, запропоновані проектом закону про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, викликали перестороги. Зокрема щодо впливу закону на виборчий процес.

Що пропонують автори закону, і чи може це вплинути на результати виборів, – далі в матеріалі 24 каналу.

Читайте також: Вибори президента: як дізнатися все про кандидатів

Спрощення механізму "прописки" чи підготовка до виборчих маніпуляцій?

Законопроект № 9218, зареєстрований низкою депутатів 18 жовтня, зокрема Сергієм Березенком (БПП) і Антоном Геращенком ("Народний фронт"), пропонує буквально революційні зміни щодо процедури реєстрації місця проживання. Задум авторів, на перший погляд, цілком доцільний. Депутати хочуть максимально спростити механізми реєстрації місця проживання.

Розмежовуються поняття місця реєстрації та місця проживання. Як відомо, вони дуже часто не співпадають, у зв’язку з чим в багатьох українських громадян постійно виникає низка проблем. Україна – надто забюрократизована держава з пережитками "радянщини", і в кожній установі вимагають довідки, які, як правило, можна взяти лише за офіційним місцем реєстрації.

Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

Такі нововведення розраховані на внутрішніх переселенців, які через окупацію Росією Криму і Донбасу не можуть надати ніяких довідок з місця реєстрації. По суті, частково їх права порушені, і проблему треба вирішити.



Мільйони переселенців втратили своє житло і з ним реєстрацію

Тому парламентарі пропонують вирішити цю колізію. За їхнім задумом, людині, яка проживає не за місцем реєстрації, не потрібна згода власника квартири, аби отримати тимчасову реєстрацію. (Як це діє зараз – "24"). Громадянин звертається особисто або направляє в електронному вигляді декларацію в органи реєстрації або центр надання адміністративних послуг про зміну місця проживання. І все.

На думку фахівців, це порушення прав власника житла. Тому що він може й не знати про те, що в його квартирі чи будинку зареєструвався ще хтось. Це можна з’ясувати, якщо раптом ви вирішили перевірити свої дані реєстрації і тоді ініціювати зміну. Однак це "незнання", на переконання експертів, може в буквальному і переносному сенсі дорого коштувати власнику.

Найбільшу стурбованість викликає той факт, що законопроектом вносяться зміни до ряду законів: "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про державний реєстр виборців", "Про Єдиний демографічний реєстр", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Як вважають експерти, це може призвести до фальсифікацій результатів виборів і повернення сумновідомих з часів Януковича "каруселей", коли автобуси з виборцями їздили від однієї виборчої дільниці до іншої.

Водночас експерти також наголошують: спрощення механізму реєстрації місця проживання потрібне. Треба поступово переходити на електронні бази. Але багато що залежить від підзаконних актів і синхронізації всіх баз даних, якщо цей закон ухвалять.

Про доцільність закону, і які проблеми можуть виникнути при його запровадженні: думка експертів

Українські реалії і практика можуть бути відмінними від очікувань

Андрій Вігірінський, політичний експерт

Спрощення реєстрації місця проживання для внутрішньо переміщених осіб потрібне. Але можуть з’явитися конфліктні ситуації під час впровадження закону.

Викликає пересторогу, по-перше, положення про те, що не потрібна згода власника житла на реєстрацію в його помешканні іншої особи. Людина може виявитися злочинцем, і до власника квартири в один прекрасний день прийдуть з обшуком з відповідною ухвалою суду.

По-друге, згідно з чинними законами, фізична особа-підприємець (ФОП) наразі реєструється за місцем підприємницької діяльності, а не місцем проживання. А от податки йому направляють за місцем реєстрації. Як працюватиме механізм оподаткування? Теоретично можна змінити місце реєстрації без відома власника і подати цю адресу в податкову. І власнику приходитимуть всі платежі, хоча насправді ця людина там не проживатиме. Плюс, з кого тоді знімати податки фіскалам? Вочевидь, у таких випадках повинне бути документальне підтвердження проживання за тією чи іншою адресою.



Знову можуть повернутися масові перевезення "виборців" з дільниці на дільницю?

Що стосується можливих маніпуляцій на виборах, складно сказати, як це може вплинути на результати виборів. Цей закон повинен бути синхронізований з Держреєстром виборців і Демографічним реєстром. Щоб одна і та сама людина не була в електронних реєстрах кілька разів. Це все час. Всі ці форми заповнюють люди, можливі помилки і неточності.

Списки виборців затверджуються заздалегідь, і змінити місце голосування можна зараз за п’ять днів до виборів. Чи в цю процедуру також потім внесуть зміни? Якщо, приміром, людина змінила місце реєстрації за день до виборів? Хоча навряд чи це призведе до масових каруселей, коли тисячі людей одночасно змінюватимуть реєстрацію місця проживання. Втім, перевезення автобусів з виборцями не виключене. Можливо, що за тиждень до виборів людей реєструватимуть у кількох різних округах. Однак навряд чи це матиме масовий характер.

Вочевидь, будуть якісь підзаконні акти перевірки даних реєстрації – Держреєстру і Держреєстру виборців. Зокрема, визначення крайніх термінів внесення змін перед виборами.

Ми стоїмо на порозі ухвалення Виборчого кодексу, який повинен врахувати фактор зміни процедури реєстрації місця проживання. Треба, щоб усе було в електронному вигляді.

Однозначно, що навіть у випадку ухвалення цей закон не вступить у дію до президентських і парламентських виборів 2019 року, відповідно, не вплине на результати. Закон набирає повної чинності в 2021 році. Відкрите питання: яким чином Виборчий кодекс врегулює функціонування реєстру виборців. Тоді можна зрозуміти вплив цього документу на наступний виборчий цикл, який відбудеться в 2024 році. До цього часу повинні автоматизацію процесу довести до належного рівня.

В Україні досі існують сталінські домові книги

Олексій Кошель, голова Комітету виборців України

На сьогодні існує проблема голосування для внутрішньопереміщених осіб через неможливість отримати реєстрацію за місцем проживання. Але треба говорити про створення сприятливих умов, щоб і внутрішньо переміщені особи, і трудові мігранти – а їх кілька мільйонів – могли стати повноправними членами громад, в яких вони проживають. Незалежно від того, мають чи ні вони гроші на купівлю квартири.

В Україні продовжує існувати класичний радянський механізм прописки. Якщо немає власного житла або дозволу власника помешкання – не можна отримати реєстрацію. В усьому світі є простіший механізм реєстрації, незалежно від позиції власника житла. Оренда житла дає право прийти в муніципалітет і за лічені хвилини отримати місце реєстрації. Такий принципі існує в Канаді і Німеччині. Звичайно, що людина повинна офіційно орендувати житло, інакше – це порушення закону.



В окремих районах всі дані про мешканців заносяться в домові книги

Такі нововведення нададуть можливість громадянам уникнути бюрократичної тяганини. Зараз, щоб отримати або знятися з реєстрації, треба принести кілька довідок. Приміром, про відсутність комунальної заборгованості. Досі існують домові книги – сталінський пережиток.

Законопроект пропонує повністю змінити механізм реєстрації. Надається право голосу для внутрішньо переміщених осіб – така людина може написати заяву онлайн чи прийти в муніципалітет і отримати реєстрацію.

Це вирішення проблеми для кількох мільйонів трудових мігрантів. І цей законопроект не треба розглядати у виборчій площині. До президентських і парламентських виборів 2019 року, навіть якщо його ухвалять, він не запрацює. Тому що його запровадження вимагає багато часу. Досі у Державній службі реєстрації військоматів використовують паперові картотеки, а приміщення до стелі завалені паперами.

Це треба все синхронізувати з багатьма реєстрами, зокрема і Держреєстром виборців. Проблема в тому, що держава немає єдиної бази даних. Але до виборчих "каруселей" це не призведе.