"Покращення" процедури прописки: чому в помешканні зможе зареєструватись будь-хто

У парламент подали законопроект, який дозволить реєструватись у помешканні зовсім просто – лише повідомивши електронним листом реєстраторів. Сюрприз у тому, що прописатися в помешканні можна буде без згоди власника квартири.

Чи знаєте ви скільки осіб зареєстровано у вашій квартирі? Звісно знаєте, наразі, якщо Верховна Рада ухвалить новий законопроект – зареєструватися у вашій квартирі зможе будь-хто.

Читайте також: "Покращення" процедури прописки: реформа чи порушення прав людини?

Проект закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" зареєстрований у Верховній Раді. Теоретично він має полегшити життя винаймачам квартир і особливо переселенцям. Тому що в разі його ухвалення людина має лише повідомити органи місцевої влади, що змінила адресу.

Головне, що згода власника житла на реєстрацію особи в його квартирі – взагалі не потрібна. І тут виникає одразу дві загрози. Перша – політична. Наступного року українці обиратимуть президента і парламент, і політики можуть спробувати скористатися новим документом. Через який доведеться вносити зміни та до державного реєстру виборців.

Сучасна система реєстрації місця проживання та обліку держреєстру виборців в принципі дає гарантії, що особа не зможе поїхати у два місця проголосувати – державний реєстр ці всі речі фіксує. А ці пропозиції фактично ламають усталену систему,

– пояснив народний депутат від фракції "Самопоміч" Руслан Сидорович.

Маніпуляції з голосами виборців можуть стати ще більш вишуканими, ніж славнозвісні каруселі Януковича, коли людей на голосування звозили автобусами. Сидорович розповів, що тепер нас може чекати так званий "виборчий туризм", тобто для того, аби той чи інший кандидат отримав перемогу, звозяться з іншого регіону люди, які відповідно голосують.

Але до найближчих виборів можуть і не встигнути. Зараз законопроект запрацює лише частково, а на повну у 2021 році. Адже в кожній громаді ще потрібно створити реєстри.

Та є ще більша загроза. Якщо шахрай зареєструється у вашій квартирі – ви про це дізнаєтеся з листа від органу реєстрації. Або від правоохоронців. Або не дізнаєтесь узагалі. Майнових прав на вашу квартиру така людина, звичайно, не матиме. Однак доводити, що чужинець у вашій оселі не мешкає – доведеться не один місяць. А якщо шахрай отримає дублікат ключа від вашої квартири, то справи кепські.

Якщо людина зможе відчинити вхідні двері цим ключем – це для органу реєстрації буде достатнім підтвердженням, що вона дійсно проживає в цьому житлі,

– заявила правозахисниця Альона Луньова.

У документі йдеться, що орендатор буде заповнювати опитувальний лист. Співавтор законопроекту нардеп Антон Геращенко запевнив, що закон прогресивний і загроз для власників житла немає.

"Людина в інтернеті заповнюватиме спеціальну форму. Для того, щоб ми виключили можливість шахрайських дій, людина повинна вказувати координати власника. Орган реєстрації буде звертатись до власника, перевіряти, чи дійсно він здав. Якщо хтось буде брехати – передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу", – зазначив Геращенко.

Серед іншого, у новому законопроекті не врегульовано питання реєстрації дітей. За якою зараз ретельно стежать органи опіки й піклування. Тож перш ніж нововведення "полегшать" життя українцям, законотворці ще мають їх доопрацювати, повідомили експерти. Аби однаково захищені були й орендарі, і власники осель.