Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области и местные сообщества.

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Стычка между школьником и учителем

10 марта в школе в Покрове возник конфликт между учеником и учителем. На видео видно, как преподаватель держал ученика за руки, когда тот пытался сопротивляться. Затем парень начал бить учителя руками и ногами, а педагог пытался его успокоить. В какой-то момент школьник упал, но это не остановило схватку.

В конце видео парень пошел на место и общался о драке с одноклассниками. Что именно стало причиной конфликта – неизвестно. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения на уроке. Полиция уже установила личности школьника и учителя, а также опросила других детей.

В Покрове на уроке произошла стычка между учеником и учителем: смотрите видео

Сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова рассказала в комментарии телеканалу "Киев", что такой случай, когда учитель и школьник дерутся, уже не первый, а в классе бушует "нездоровая атмосфера". Она добавляет, что с учениками этого класса и с детьми, в которых преподавал этот учитель, должен поработать психолог. Вероятно, горе-учитель известен в кругу родителей.

Это именно тот случай, когда "не все так однозначно". И я понимаю, почему директор сейчас не дает комментариев... Я так просто намекну, скажу, что возможно этому учителю уже не время работать в учебном заведении,

– сказала Елена Парфенова.

Напомним, ранее в одной из киевских школ учитель ругал ученика, за то, что он громко слушал музыку. Ребенок не реагировал на замечания учителя, в результате чего он начал его бить.