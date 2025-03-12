Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровської області та місцеві спільноти.

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Сутичка між школярем і вчителем

10 березня у школі в Покрові виник конфлікт між учнем та вчителем. На відео видно, як викладач тримав учня за руки, коли той намагався чинити опір. Потім хлопчина почав бити вчителя руками і ногами, а педагог намагався його заспокоїти. У якийсь момент школяр впав, але це не зупинило сутичку.

У кінці відео хлопець пішов на місце та спілкувався про бійку з однокласниками. Що саме стало причиною конфлікту – невідомо. Правоохоронці встановлюють всі обставини сутички на уроці. Поліція вже встановила особи школяра та вчителя, а також опитала інших дітей.

У Покрові на уроці сталася сутичка між учнем та вчителем: дивіться відео

Співголова громадської організації "Батьки SOS" Олена Парфьонова розповіла в коментарі телеканалу "Київ", що такий випадок, коли учитель та школяр б'ються, вже не перший, а в класі вирує "нездорова атмосфера". Вона додає, що з учнями цього класу та з дітьми, в яких викладав цей вчитель, має попрацювати психолог. Ймовірно, горе-учитель відомий в колі батьків.

Це саме той випадок, коли "не все так однозначно". І я розумію, чому директорка зараз не дає коментарів… Я так просто натякну, скажу, що можливо цьому вчителю вже не час працювати в закладі освіти,

– сказала Олена Парфьонова.

Нагадаємо, раніше в одній з київських шкіл вчитель сварив учня, за те, що він гучно слухав музику. Дитина не реагувала на зауваження вчителя, внаслідок чого він почав її бити.