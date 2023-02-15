По данным областной военной администрации, россияне атаковали город 15 февраля ориентировочно в 10 часов. Под обстрел попал жилой микрорайон "Солнечный" в Покровске.

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Что известно об обстреле Покровска

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что, по предварительной информации, враг снова применил ракеты.

По состоянию на 11:19 работники ГСЧС проводили спасательную операцию. Им удалось вытащить из разрушенного подъезда двух человек. Последствия удара еще уточнялись.

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– написал советник мэра Мариуполя Павел Андрющенко.

Какие последствия попадания в дом в Покровске / Фото Павла Кириленко

Последствия обстрела многоэтажки в Покровске: смотрите видео

Ориентировочно в 13:12 Павел Кириленко заявил, что в городе развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.

По состоянию на 13:00 (15 февраля – 24 Канал) известно о 12 раненых гражданских в Покровске. Еще не менее двух человек находятся под завалами,

– заявил глава ОВА.

По словам Кириленко, временное жилье, одежду, еду, медицинскую и психологическую помощь и все необходимое предоставят жильцам дома, чьи квартиры разрушены в результате обстрелов.

Глава ОВА уточнил, что россияне ударили по многоэтажке в Покровске по реактивной системе залпового огня "Смерч".

Обратите внимание! Россия жестоко атаковала Покровск в сентябре 2022 года. К сожалению, тогда погибли 6 человек и 6 – получили ранения.

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