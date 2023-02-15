За даними обласної військової адміністрації, росіяни атакували місто 15 лютого орієнтовно о 10 годині. Під обстріл потрапив житловий мікрорайон "Сонячний" у Покровську.

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Що відомо про обстріл Покровська

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що, за попередньою інформацією, ворог знову застосував ракети.

Станом на 11:19 працівники ДСНС проводили рятувальну операцію. Їм вдалось витягнути зі зруйнованого під'їзду двох людей. Наслідки удару ще уточнювались.

"Русский мир" все перетворює на Маріуполь. Руїну та смерть. Правда, схоже на "захист" російськомовних?

– написав радник мера Маріуполя Павло Андрющенко.

Які наслідки влучання в будинок в Покровську / Фото Павла Кириленка

Наслідки обстрілу багатоповерхівки у Покровську: дивіться відео

Орієнтовно о 13:12 Павло Кириленко заявив, що в місті розгорнуто оперативний штаб допомоги постраждалим.

Станом на 13:00 (15 лютого – 24 Канал) відомо про 12 поранених цивільних у Покровську. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами,

– заявив глава ОВА.

За словами Кириленко, тимчасове житло, одяг, їжу, медичну та психологічну допомогу і все необхідне нададуть мешканцям будинку, чиї квартири зруйновані внаслідок обстрілу.

Глава ОВА уточнив, що росіяни вдарили по багатоповерхівці у Покровську з реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Зверніть увагу! Росія жорстоко атакувала Покровськ у вересні 2022 року. На жаль, тоді загинули 6 людей та 6 – зазнали поранень.

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